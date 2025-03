GRAAFIK | Uus võimuliit alustab 20-protsendilise toetusega

Praegusesse valitsusse kuuluva kahe erakonna toetus on võrreldes veebruariga püsinud stabiilsena. Reformierakonda toetab 17% (veebruaris 18%) ja erakonda Eesti 200 kolm protsenti (veebruaris neli protsenti) valimiseelistust omavatest vähemalt 18-aastastest Eesti kodanikest. Reformierakond on märtsis toetusnäitajate alusel moodustatud pingereas EKRE-ga võrdsel positsioonil, Isamaa järel. Eesti 200 toetus on parlamendierakondadest madalaim, püsides stabiilselt allpool valimiskünnist.

Isamaa toetus on märtsis tõusnud viimaste aastate kõrgeimale tasemele ehk 29%-le. Võrreldes veebruariga on Isamaa teotuse kasv viis protsendipunkti. Ülejäänud opositsioonierakondadest on kõrgeim toetus EKRE-l ehk 17%. Keskerakonna toetus on hoolimata süüdimõistvast otsusest Porto Franco kohtuasjas püsinud stabiilsena – märtsis 13%.