ANALÜÜS | Trump on liiga optimistlik ja Euroopa liiga hambutu. Putini seis on endiselt hea

USA presidendi Donald Trumpi de facto välisministriks peetav Steve Witkoff käis eile Moskvas Vene riigipea Vladimir Putiniga rääkimas. Mida täpselt arutati, pole veel teada, aga Euroopa nurgast vaadates ei saa seda igal juhul teab mis heaks pidada. „Meil oli eile Venemaaga väga hea arutelu ja on väga hea võimalus, et see kohutav verine sõda saab lõpuks otsa,“ kirjutas Trump sotsiaalmeediakanalis Truth Social.

See kohutav verine sõda saab aga otsa üksnes juhul, kui seda soovib ka Venemaa. Ent nii Tallinnas kui ka enamikus teistes Euroopa pealinnades on hästi teada, et Venemaa kas ei soovi sõda lõpetada või kui soovibki, siis tingimustel, mis on Ukrainale ja Euroopale vastuvõetamatud. Märke sellest, et Kremli mõtteviisis oleks toimunud mingi muudatus, ei leia paraku ka luubiga otsides.