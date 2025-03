JD Vance: oleksin šokeeritud, kui Trump viiks tuumarelvad Poola

Poola president Andrzej Duda ütles varasemalt intervjuus ajalehele Financial Times, et Venemaa agressiooni ärahoidmiseks võiks USA paigutada Poolasse tuumarelvad.

„Ma arvan, et aeg on küps ja oleks turvalisem, kui need relvad juba siin oleksid,“ sõnas Duda.