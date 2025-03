VIDEO ja FOTOD | Euroopa kaitsevalmidus on raporti järgi puudulik. Leo Kunnas: Eesti on palju ära teinud

Riigikaitsekomisjoni esimees Leo Kunnas märkis, et Eesti panus oma sõjalisse kaitsesse on hea, kuna oleme paljud raportis esitatud nõuanded juba ära realiseerinud. „See raport on soovituste kogu, et aidata eelkõige neid riike järgi, kes praegu kõige rohkem maha jäävad,“ sõnas ta.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Peeter Tali (E200) märkis, et kui Euroopa peaks praegu Venemaaga ilma USA toetuseta sõdima, oleks see äärmiselt keeruline. „Euroopa sõjaline struktuur ei suuda juhtida sõda vaid ainult rahuvalve operatsioone. NATO-l on võimekus, aga ilma Ameeriklasteta on väga raske,“ sõnas ta.

Tali sõnul loodab ta, et Euroopa ei peagi kunagi jõudma iseseisva kaitsevõimekuseni ja Ameeriklased jäävad alati Euroopasse. „Aga Euroopa peab rohkem tegema, eriti suurendama oma maavägesid. Need on nii ära kärbitud, et Kesk- ja Lõuna-Euroopa riikides (maavägesid - toim) peaaegu pole,“ sõnas ta.

Niisamuti on raportis väljatoodu järgi suur probleem hübriidsõda ning valeinfo levik. „Seda oleme ka mõnes Euroopa riigis näinud, kus on metsik korruptsioon. Mida me saame teha, on rääkida rohkem oma inimestega ja liitlastega,“ sõnas ta.

Vaata videost, mida arvab Peeter Tali ideest võtta Euroopa Liidu riikidega kaitsevõimesse panustamiseks ühine laen.

