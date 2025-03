Märtsis tavaautodele madalam intress!

Miks tehti soodusintress just bensiini-, diisel- ja gaasimootoriga autodele?

Sest elektriautodele on soodusintressiga pangaliisingut pakutud pikalt. AutoPay on hea alternatiiv pangaliisingule, ning meie klient on just nii-öelda tavaauto kasutaja.

Kas AutoPay ei toeta rohepööret?

Muidugi toetame. Küsimus on tavainimeste liikumisvõimaluste säilitamises ja praeguses turutõrkes, mis on automaksust tingitud. Leevendame seda valukohta.

Kas elektriautot saab AutoPayga osta?

Saab ikka ja meie tavatoode 6,9% intressiga aastas on endiselt väga hea alternatiiv pangaliisingule. See, et tavaautole on soodusintress, on lihtsalt väike eelis hetkel.