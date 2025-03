Alternatiiv kodupangale: auto kätte 0 EUROGA!

Nüüd saab soodusintressiga osta kuni 30 000 eurot maksva auto nii, et puudub kohustuslik kasko ja euribor ning ka sissemakse on null eurot. Seetõttu on paljud eestlased liisingu asemel valinud euribori ja sissemaksevaba AutoPay autolaenu, sest ka kasko on vabatahtlik. Samuti saab lisada laenusummale registreerimistasu, nii et see arvestatakse lihtsalt kuumakse hulka.