Soomes mõisteti eluks ajaks vangi sõjakuritegusid sooritanud Vene neonats

Tordeni advokaat Heikki Lampela ütles, et Tordenile tuli kohtuotsus üllatusena. „On vaieldamatuid tõendeid selle kohta, et ta ei tapnud haavatuid ega andnud ühtegi käsku haavatute tapmiseks. See oli ühemõtteline tõend. Ta on väga ärritunud, mida kuradit.“ Torden plaanib otsuse edasi kaevata.