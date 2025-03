Riigikontroll: keskkonnaameti vigane töökorraldus kahjustas Lõuna-Pärnumaal nii loodust kui Rail Baltica rajamist

Keskkonnaameti ja RMK hinnangul otsustati raielubade andmine Rail Baltica rajamisega seotud hüvitusaladel ja nende alade puhveraladel korrektselt. Riigikontroll näeb aga, et raielubade menetlemisel pole amet järginud haldusmenetluse seaduse põhimõtteid ja riigikohtu praktikat, sest ilmnesid olulised kaalutlusvead ning ei rakendatud ettevaatuspõhimõtet. Keskkonnaamet põhjendas olukorda sellega, et info polnud jõudnud kaardikihile ja ametnik, kes raielube väljastas, ei olnud alal asuvatest loodusväärtustest ega kavandatavatest piirangutest teadlik.

Siiski ilmnes pärast Rail Baltica juhtumi avalikuks tulekut, et keskkonnaametil ei olnud tegelikult takistusi tegutseda kiiresti ja seada kavandatavatele hüvitusaladele piirangud. Hiljem said uued alad keskkonnaameti kaardisüsteemis piirangud paari päevaga.

Riigikontroll juhib tähelepanu asjaolule, et kohtupraktika kohaselt on raieluba tavaline haldusakt, mistõttu peaks keskkonnaamet raieloa väljastamisel arvesse võtma kogu info, mis otsustamise jaoks oluline on. Ei saa lähtuda üksnes sellest, kas vastav info on Eesti looduse infosüsteemi kaardikihis (EELIS) või mitte.

Teiseks oleks vaja nii keskkonnaametil kui ka RMK-l oma tegevustes arvestada keskkonnaõigusest tuleneva ettevaatuspõhimõttega. See tähendab, et oma tegevuse planeerimisel ja elluviimisel tuleks asutusel hoida konservatiivset joont ehk kui tegevusel on potentsiaalselt kahjulik mõju kaitstavale või peagi kaitse alla võetavatele loodusväärtustele, siis pigem tuleks sellisest tegevusest hoiduda. Samuti peab keskkonnaamet olema valmis algatama operatiivselt ametliku protsessi loodusväärtuse kaitse alla võtmiseks, kui see on teadaoleva info kohaselt põhjendatud.