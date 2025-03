OTSE | Sauli Niinistö tutvustab riigikogulastele Euroopa kaitsevalmiduse raportit

„President Niinistö raporti järgi on Euroopa Liidu julgeolekuolukord viimastel aastatel järjekindlalt halvenenud, maailm on ohtlikum ja järjest kriisialtim. Just seepärast peame eurooplastena end valmis panema, et uues reaalsuses hakkama saada, oma mugavat ja vaba eluviisi hoida ning ellu jääda,“ sõnas Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Peeter Tali.