VIDEO | Gröönimaa poliitikud Trumpile: „Aitab!“

Donald Trump kordas neljapäeval, et on kindel, et USA saab lõpuks Gröönimaa endale. Kuid uue arenguna ütles ta NATO ülemjuhataja Mark Rutte kõrval istudes, et NATO „võib-olla sekkub mingil moel“. Rutte vastas, et tal pole kavatsust kaasata NATO-t Gröönimaa, Taani ja USA arutelusse. Rohkem ei ole Rutte seda teemat kommenteerinud.