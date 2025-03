Briti kaitsetööstus saab hoogu juurde. Valitsus annab ekspordilaenudeks lisamiljardeid

„Maailm muutub ning me peame looma turvalise ja uueneva ajastu, mis kaitseb töötavaid inimesi ja hoiab meie riiki turvalisena,“ põhjendas sammu varakantsler Rachel Reeves. „UKEF-i laenuvõime suurendamine on tööstusstrateegia, mis toetab meie kaitsetööstust ja tarneahelaid, loob töökohti ja soodustab majanduskasvu kogu Ühendkuningriigis.

Kaitseminister John Healey lisas: „Suurbritannia tugev kaitsetööstusbaas on meie riikliku julgeoleku jaoks hädavajalik, võimaldades meil sõjaaegses tempos ümberrelvastuda ja uuendusi teha.“ Ta lisas, et Briti ettevõtted saavad sellest sammust otsest kasu. „See muudab meie riigi turvalisemaks ja tagab, et kaitsesektor on majanduskasvu mootor Ühendkuningriigi igas piirkonnas ja riigis.“