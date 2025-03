Hiina, Iraan ja Venemaa alustavad Pekingis kõnelusi Iraani tuumaküsimuste üle

Hiljuti lükkas Iraan tagasi USA „korralduse“ jätkata dialoogi Iraani tuumapommi üle, vahendas Reuters. 2015. aastal leppis Iraan kokku USA, Venemaa, Hiina, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaaga, et piirab oma tuumaprogrammi vastutasuks rahvusvaheliste sanktsioonide tühistamise eest. 2018. aastal astus president Donald Trump lepingust välja.

Pärast seda on kasvanud hirm, et Iraan läheneb kiiresti tuumarelva valmistamise võimekusele. Eelmisel nädala saatis Trump Iraani juhtkonnale kirja, milles teatas soovist pidada läbirääkimisi. Iraani president Masoud Pezeshkian ütles, et ei pea ähvarduste peale USA-ga läbirääkimisi.