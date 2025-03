Küsitlus: ameeriklaste meelest on president Trump Venemaaga liiga lähedane

Umbes 56% vastanutest, sealhulgas 89% demokraatidest ja 27% vabariiklastest, nõustus väitega, et Trump on Moskvaga liiga lähedalt seotud. Selle väitega ei nõustunud 40% ja 4% küsitletutest jättis vastamata.

Ligi pooled ehk 44% küsitletutest ütlesid, et nad toetavad Trumpi plaani anda Ukrainale sõjalist toetust tingimusel, et USA saab vastutasuks ligipääsu Ukraina maavaradele. Seda ideed toetas kaks kolmandikku vabariiklastest ja iga viies demokraat.

Uuringu tulemused näitasid ka seda, et ameeriklasi jätab leigeks Trumpi soov USA territooriumi laiendada Gröönimaa, Kanada, Panama kanali või Gaza ümberehituse arvelt. Vaid üks protsent vastanutest ütles, et territooriumi laiendamine peaks olema presidendi prioriteet. 61% ütles, et ta peaks keskenduma inflatsiooniga võitlemisele ja 13% leidis, et tuleks keskenduda föderaalvalitsuse vähendamisele.