Ukraina kõrge ametnik: Kiiev ei nõustu külmutatud konfliktiga

Ukraina on sageli süüdistanud Venemaad selles, et ta püüab tekitada Ukrainas külmutatud konflikti alates 2014. aastast, mil Moskva annekteeris Krimmi poolsaare.

Jermak ütles riigitelevisioonis kõneledes, et Ukraina-USA delegatsioonide kohtumine Saudi Araabias ja USA poolt pakutud 30-päevane relvarahu on alles algus ja ees ootab veel palju tööd.

„Me oleme väga selgelt öelnud, et me ei nõustu kunagi külmutatud konfliktiga,“ ütles Jermak, viidates teisipäeval toimunud kohtumisele. Ta lisas, et ka USA on külmutatud konflikti vastu.

Kiiev nõustus ajutise vaherahuga eeldusel, et seda teeb ka Venemaa. Täna ütles Venemaa president Vladimir Putin, et ta on valmis ettepanekuga nõustuma, kuid esitas omapoolsed nõuded. Muuhulgas nõuab ta garantiid, et Ukraina ei saaks jätkata mobilisatsiooni, neile ei tohiks tarnida relvi ning mobiliseeritud üksused ei tohiks jätkata väljaõpet.

Washington oli vastu kokkuleppele, mis oleks sarnane Budapesti memorandumile või Minski kokkulepetele, mis ei suutnud ära hoida ega peatada Venemaa agressiooni, ütles Jermak.

Samuti leppisid Ukraina ja USA delegatsioonid kokku, et rahuprotsessis osalevad kindlasti ka Euroopa esindajad, ütles Jermak. „Peamine on see, et Ukraina ei ole üksi, Ukraina on koos oma partneritega,“ lisas ta.

USA presidendi Donald Trumpi Ukraina ja Venemaa erisaadik Keith Kellogg on varasemalt öelnud, et Euroopa ei osale otseselt sõja lõpetamise läbirääkimistel, kuid tema huvidega arvestatakse.

