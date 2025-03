Trump Gröönimaa omandamise kohta: „Ma arvan, et see juhtub“

Trumpi kommentaarid tulid Valges Majas toimunud kohtumisel NATO peasekretäri Mark Ruttega.

„Milline on teie nägemus Gröönimaa võimalikust annekteerimisest?“ küsis reporter Trumpilt.

„Ma arvan, et see juhtub,“ vastas Trump. Seejärel pöördus Trump Rutte poole ja ütles, et „me räägime teiega“ sellest küsimusest.

„Mis puutub Gröönimaa liitumisse või mitteliitumisse USAga, siis jätaks ma selle arutelu enda jaoks kõrvale, sest ma ei taha NATOt selles küsimuses suunata,“ sõnas Rutte kiiresti.

Eelmisel nädalal väljendas Trump sama seisukohta, öeldes, et USA vajab saart rahvusvahelise julgeoleku jaoks. „Ma arvan, et me saame selle, ühel või teisel viisil, me saame selle,“ sõnas ta.

Teisipäeval toimusid Gröönimaal parlamendivalimised, mille võitis pea 30% häältega ettevõtlusmeelne opositsioonipartei Demokratit. Erakond pooldab aeglast lähenemist iseseisvumisele Taanist.

Gröönimaa tõenäoline uus peaminister, Demokratiti juht Jens-Frederik Nielsen lükkas kolmapäeval tagasi USA presidendi varasemad avaldused saare omandamise püüdluste kohta. Ta ütles, et gröönlased peavad saama ise otsustada oma tuleviku üle.

„Me ei taha olla ameeriklased. Ei, me ei taha olla taanlased. Me tahame olla gröönlased ja tahame tulevikus oma iseseisvust,“ kinnitas Nielsen Sky Newsile. „Ja me tahame ise oma riigi üles ehitada.“

