Politsei otsib Põlvas juba nädal aega kadunud 17-aastast Fredyt

Põlva piirkonnavanem Kalle Vall sõnas, et politsei on tänaseks aktiivselt jätkanud info kogumisega selgitamaks Põlvas kadunud Fredy asukohta. Põhjalikumalt on läbi vaadatud Põlvas piimakombinaadi juures olevad alad, kontrollitud on nii Fredy tuttavate aadresse kui ka teisi noorte kogunemiskohti ja mahajäetud maju, kust Fredyt leida võiks. Politsei kontrollis ka lisaks, kas Fredy võis liikuda Võrru, Tartusse või mujale, kuid kogutud info kinnitab, et vähemasti bussiliine kasutades ta seda teinud ei ole.