Aserbaidžaan ja Armeenia lõpetasid edukalt rahuläbirääkimised

Armeenia välisministeerium teatas neljapäevases avalduses, et Aserbaidžaaniga sõlmitud rahulepingu eelnõu on tema poolelt valmis saanud. „Rahuleping on allakirjutamiseks valmis. Armeenia Vabariik on valmis alustama konsultatsioone Aserbaidžaani Vabariigiga lepingu allkirjastamise kuupäeva ja koha osas,“ teatasid nad.

Aserbaidžaani välisministeerium ütles oma avalduses: „Märgime rahuloluga, et läbirääkimised Aserbaidžaani ja Armeenia rahulepingu ja riikidevaheliste suhete loomise eelnõu teksti üle on lõppenud.“

Mõlemad riigid olid varasemalt korduvalt öelnud, et kõikehõlmav rahuleping nende on käeulatuses, kuid ametnikud ei jõudnud kokkuleppe eelnõu osas konsensusele.

Läbirääkimiste lõpetamisest olenemata on lepingu allkirjastamise tähtaeg küsimärgi all. Aserbaidžaan on öelnud, et allkirjastamise tingimuseks on Armeenia põhiseaduse muutmine, mis tema sõnul esitab kaudseid nõudeid tema territooriumile, vahendab Reuters.

Armeenia on sellised väited tagasi lükanud, kuid peaminister Nikol Pašinjan on viimastel kuudel korduvalt öelnud, et riigi asutamisdokument vajaks väljavahetamist ja on kutsunud üles korraldama referendumi.

Rahukõnelused algasid pärast 2023. aasta septembri sündmuseid, kui Bakuu väed korraldasid äkilise sõjalise kampaania Mägi-Karabahhi piirkonna hõivamiseks, mida toona kontrollisid etnilised armeenlased. Kodudest põgenes enamik armeenlastest elanikest, kokku üle 100 000 inimese.

