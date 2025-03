VIDEO | Putin: Venemaa nõustub relvarahuga, aga vaid teatud tingimustel

Putin kommenteeris täna USA rahuettepanekut ühisel pressikonverentsil Valgevene riigijuhi Aljaksandr Lukašenkaga. Ta tänas alustuseks USA president Donald Trumpi „Ukraina konflikti lahendamisele sedavõrd suure tähelepanu pööramise eest“.

Ta märkis, et Venemaa on „relvarahu ettepanekutega nõus“, ent teatud nüanssidega. „[Meie seisukoht] põhineb eeldusel, et relvarahu tooks kaasa pikaajalise rahu, mis viiks konflikti juurpõhjuste lahendamiseni,“ märkis Putin.

Ta sõnas, et relvarahu kohta on „palju küsimusi“, ja lisas, et peab neist ka Trumpiga rääkima.

„Kuidas nad kavatsevad seda 30 päeva kasutada? Kas nad kavatsevad seda kasutada selleks, et Ukrainas kohustuslikku mobilisatsiooni edendada, tarnida relvi neisse piirkondadesse või uusi üksusi välja koolitada,“ arutles Putin. „Taolisel juhul on meil küsimus, kuidas me garanteerime, et seda ei juhtuks, kuidas me seda kontrollime. Tegu on väga oluliste küsimustega. Kes tagab relvarahu ja kes kontrollib, et seda [rahu] ei rikuta. Kõike seda tuleb mõlemal poolel analüüsida. Nii et rahuettepanekut me toetame, kuid mitmed küsimused vajavad veel vastuseid,“ lisas ta.

Vene valitseja viitas muu seas oma eilsele visiidile Kurski oblastisse ning kirjeldas sealset olukorda kui „täielikult meie kontrolli all olevat“. Tema sõnul on sellises olukorras Ukrainal kahlemata soov jõuda 30-päevase relvarahuni. Putin toonitas, et Vene väed on läinud rünnakule kõigil rindesuundadel, ja lisas et igasuguste järgmiste sammude puhul tuleb arvesse võtta „kiiresti muutuvaid“ arenguid rindel.

Täna õhtul peaks Putin kohtuma Moskvas ka Trumpi eriesindaja Steve Witkoffiga.

Täiendamisel!

