Ušakov: USA relvarahuplaan on vaid ajutine hingetõmbeaeg Ukraina vägedele

Ušakov ütles Venemaa riigimeediale, et ta rääkis kolmapäeval Waltziga, et visandada Venemaa seisukoht relvarahu suhtes.

„Ma avaldasin meie seisukoha, et see pole midagi muud kui ajutine hingetõmbeaeg Ukraina sõjaväele, ei midagi enamat,“ ütles Ušakov. „See ei anna meile midagi. See annab ukrainlastele vaid võimaluse end kokku võtta, jõudu koguda ja sama asja jätkata.“

Ušakov väitis, et tema ja Waltz nõustusid, et Ukraina võimalik NATO-ga ühinemine ei saa olla osa rahukokkuleppe arutelust.

„Me usume, et meie eesmärk on pikaajaline rahumeelne lahendus ja me püüdleme selle poole, rahumeelse lahenduse poole, mis arvestab meie riigi õigustatud huve ja meie teadaolevaid muresid,“ ütles Ušakov. „Mulle tundub, et keegi ei vaja selles olukorras samme, mis jäljendavad rahumeelset tegevust.“