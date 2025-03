Valitsusvahetus lõi riigikogu komisjonides jõujooned sassi. Sotside fraktsioonijuht: väärime riigikogus olulisi rolle

Kuna sotsid kukkusid koalitsioonist opositsiooni, otsustavad riigikogu fraktsioonid lähinädalatel, mis saab komisjonide koosseisudest ning juhatuse aseesimehe kohast. On üldine traditsioon, et komisjone juhivad koalitsioonisaadikud, kuid praegu, vahetult pärast valitsusvahetust juhivad nii kultuuri-, majanduse- kui ka õiguskomisjoni endiselt sotsiaaldemokraadid .

Komisjonides on koalitsioonil vaja häälteenamust. Sotside liitumise tõttu opositsiooniga on opositsiooni-koalitsiooni tasakaal võrdne pea kõigis komisjonides. Vaid Euroopa Liidu asjade komisjonis, maaelukomisjonis ja väliskomisjonis on koalitsioonil ülekaal.