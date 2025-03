VIDEO | Hanno Pevkur jalaväemiinide võimalikust kasutuselevõtust: Balti riigid ja Poola teevad otsuse koos

Pevkur kohtus esmaspäeval Läti , Leedu ja Poola kaitseministritega ning arutati võimalikku Ottawa leppest lahkumist. See tähendaks, et kaitsevägi saaks hakata sõjaajal kasutama jalaväemiine, mis on eelmainitud leppega keelatud.

Kõik neli riiki, ideaalis ka Soome, võiksid Pevkuri hinnangul luua ühise seisukoha leppest lahkumisest või sinna jäämisest. „Me kõik saame aru, et ühe hamba väljatõmbamine ei tee kuidagi olukorda paremaks ega kehvemaks, seetõttu on oluline, et Baltikum, Poola, ideaalis ka Soome, oleksid ühel ja samal seisukohal,“ rääkis Pevkur. Ta lisas, et soomlastel võtab sellekohane analüüs kauem aega, varem on ta märkinud, et see peaks valmima aprillis. Eestis on aga kaitseväe juhataja juba nõu andnud. „Leedul on ka [nõuanne] olemas, poolakad arutavad sel nädalal,“ märkis Pevkur.