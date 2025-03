Putini assistendi Patruševi sõnul on Balti riikides toimuv Venemaale üha suuremaks ohuks

Patrušev ütles väljaandele Natsionalnaja Oborona, et ohus on eeskätt Vene sadamataristud ja laevandus. Samuti kurtis ta, et NATO tegevus ignoreerib Venemaa ja USA vahelise dialoogi taastamist. Peamiseks süüdlaseks ei nimetanud ta siiski Balti riike, vaid Ühendkuningriiki.

„Alates eelmise aasta lõpust on operatsiooni Baltic Sentinel käigus paigutatud Baltikumi lisajõude, mis väidetavalt on mõeldud sagenenud sabotaažijuhtumite vastu võitlemiseks,“ ütles Patrušev. Ta väitis, et Vene ekspertide sõnul on veealuse taristu sabotaažiga seotud NATO riigid ise, kes süüdistavad selles Venemaaga seotud kaubalaevu. „Olemasoleva info järgi plaanib nende merevägi laiendada oma terroristlikku tegevust ka Venemaa veealuste torujuhtmete, tankerite ja kaubalaevade vastu,“ väitis Patrušev.