Venemaa: Ukrainasse rahuvalvajate saatmine tähendab otsest konflikti Venemaaga

Zahharova sõnul tähendaks selline samm nende välisriikide liitumist konfliktiga Venemaa vastu. Ta lisas, et Venemaa võtab iga sõdureid läkitava riigi vastu tarvitusele asjakohased meetmed.

Ühendkuningriik ja Prantsusmaa jätkavad konsultatsioone teiste lääneriikidega võimaliku rahuvalvemissiooni korraldamiseks, milleks on üles kutsunud ka USA.

Samal ajal ütles Zahharova, et riik on valmis USA-ga relvarahu sõlmimist arutama ning kohtumine USA presidendi erisaadiku Steve Witkoffiga võib toimuda juba täna. Enne seda teatati, et Witkoff on juba Moskvas maandunud.

Vene presidendi Vladimir Putini abi Juri Ušakov ütles neljapäeval, et Venemaa on relvarahu asemel huvitatud kõikehõlmava rahuleppe sõlmimisest. USA soovitud 30-päevane relvarahu annaks Ukrainale üksnes aega jõudu koguda, ütles Ušakov. „Mulle tundub, et kellelegi ei ole vaja selles olukorras samme, mis on mõeldud rahumeelse tegevuse imiteerimiseks,“ ütles ta.

Lisaks ütles Ušakov, et vestleb regulaarselt Donald Trumpi nõuniku Mike Waltziga ning Trumpi administratsioon mõistab, et Ukraina liitumine NATO-ga on mõeldamatu.

