VIDEO | Hendrik Terras: põhiseaduse kiirkorras muutmine eeldab igasuguste koalitsiooni ja opositsiooni piiride ületamist

Muudatusettepanekuid võib riigikogu infosüsteemist leida mitmeid, kuid need on kujunenud üsna sarnaseks. Riigikogus pole konsensust veel tekkinud. Põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras (Eesti 200) rääkis Delfile, et suurde saali minnakse algse eelnõuga, mis on juba teise lugemise läbinud, ja kahe muudatusettepanekuga.