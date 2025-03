Reformierakonna fraktsioon kutsub Kristjan Järvani rendimopeedide teemal erakorraliselt aru andma. Järvan: hea meelega lähen

„Meil on põhjust arvata, et abilinnapea Järvan ei saa lõpuni aru, millise kaose ja eluohtliku olukorra põhjustavad rasked rendimopeedid pealinna kõnniteedel — loodame, et abilinnapea suudab meie arvamust muuta,“ ütles fraktsiooni juht Mati Raidma.