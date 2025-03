Reformierakonna fraktsioon kutsub Kristjan Järvani rendimopeedide teemal erakorraliselt aru andma

„Meil on põhjust arvata, et abilinnapea Järvan ei saa lõpuni aru, millise kaose ja eluohtliku olukorra põhjustavad rasked rendimopeedid pealinna kõnniteedel — loodame, et abilinnapea suudab meie arvamust muuta,“ ütles fraktsiooni juht Mati Raidma.

See võib Reformierakonna fraktsiooni hinnangul kasvatada jalakäijatele eluohtlike olukordade sagedust suisa mitmekordselt — abilinnapea Järvan pole aasta otsa tegelenud mikromobiilsuse valdkonna reguleerimisega linlaste ohutuse nimel. „Ei ole teada, kas ja kuhu tulevad mopeedidele keelumärgid ning kas kiiruspiirangud üldse kuhugi tulevad. Täna teame, et mitte ühegi Tallinna kooli ega lasteaia juures pole ühtegi keelu- ega kiiruspiirangu märki mopeedidele. Meieni pole jõudnud detailset infot, kuidas on linn päriselt uue teenuse tulekuks ette valmistatud. See on sünge värvusega kompott, et linnatänavatel tekiks eluohtlik kaos — mis on ohuks nii pensionäridele, lastele kui pealinna haiglate EMO-osakondade niigi kõrgele koormusele,“ ütles Raidma.