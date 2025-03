Politsei otsib Keilas kadunud 14-aastast Christiani

Christian lahkus 4. märtsi õhtul oma elukohast SOS Lasteküla Keila Vaikne Kodu ning ei ole tänaseni tagasi tulnud. Noormehe telefon on välja lülitatud. Politsei on kontrollinud võimalikke piirkondi, kus poiss olla võiks, kuid kahjuks tulutult. Kõikidele patrullidele on edastatud Christiani isikukirjeldus.