Valitsus andis mandaadi vanglarendi läbirääkimiste alustamiseks

„Meil on kaks valikut Tartu vangla osas – kas vangla üldse sulgeda või pakkuda Lõuna-Eesti inimestele ikkagi häid töökohti ja oluliselt tugevdada julgeolekualast koostööd mõne teise NATO riigiga,“ kirjeldas valikukohta justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.

„Eesti vanglate töö on rahvusvaheliselt väga lugupeetud ja kõrgetele standarditele vastav. Meil on hea väljaõppega kõrgelt kvalifitseeritud ametnikud, inimõiguste kaitsele keskenduvad töömeetodid ja väga kaasaegne taristu. Vanglateenistuse töö on oluline osa Eesti siseturvalisuse tagamisest ja seda on Lõuna-Eesti elanikele turvalisuse jaoks oluline säilitada,“ sõnas Pakosta. „Vanglateenistuse ressurssi saab tõhusalt kasutada liitlassuhete tugevdamiseks. Ühtlasi on vanglakohtade rent töökohtade looja ja üks võimalus hoida riigi kulud-tulud kontrolli all.“

Senine analüüs kinnitas ministeeriumi sõnul, et Eesti vanglakohtade rentimine on õiguslikult võimalik, praktiliselt teostatav ja majanduslikult mõttekas. Ka edasiste otsuste tegemisel on oluline pragmaatiline ja turvalisust esikohale seadev lähenemine.

Leides pindadele kulutõhusama lahenduse aitab see hoida ministeeriumi sõnul ühiskonda turvalisena. Vanglateenistus saab koos teiste riigiasutustega uute sihtrühmadega töötamise kaudu tulevikuks väärtuslikke kogemusi ja teadmisi. Rent aitaks säilitada kriitilise varu siseturvalisuse eriväljaõppe saanud personali ja hoonete osas, mis tagab, et riigina oleme valmis mis tahes kriiside korral. Vanglakohtade väljarentimine ise peab olema Eestile väga turvaline lahendus. Kõik kinnipeetavad viidaks tagasi teise riiki ja kellelegi ei anta linnaluba, sõnas ministeerium pressiteates.

Pakosta rõhutas, et Rootsile ja Hollandile ollakse väga tänulikud suurepärase koostöö eest eelkonsultatsioonide käigus. Senine analüüs on näidanud, et igapäevapraktikas on palju sarnasusi, mis võimaldavad riikide vahelist koostööd.