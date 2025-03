VIDEO | Vene välisminister rääkis USA positiivsetest signaalidest. „Jagame nende loogikat täiesti.“

Seal, kus huvid on vastuolus, soovivad ameeriklased Lavrovi sõnul ära hoida pingete teravnemist sõjaliseks vastasseisuks. „Ütlesime, et jagame seda loogikat täiesti,“ väitis Lavrov. „President Putin juhib meie välispoliitikat samamoodi. Ta on alati rõhutanud, et me ei suru kellelegi midagi peale ja otsime huvide tasakaalu.“

„Lõhe on tinginud eelkõige see, et demokraatlik partei on kaugenenud kristlikest väärtustest, tegeledes LGBTQ mõõdutundetu propageerimisega ja mis iganes sellelele järgneb,“ seletas Lavrov. „Teate küll, üks WC kõigi sugude jaoks. Ükskord leidsin end Rootsist OSCE ministrite kohtumisel, nägin WC silti ja küsisin saatjalt, kas see on härrade või daamide jaoks. Tema ütles et kõigi jaoks. Ei tahaks, et ükski minu sõber peaks midagi samasugust kogema.“