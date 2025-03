Moskvast on tulnud USA ja Ukraina teisipäevasele kohtumisele vastukäivaid reaktsioone. Vene ametnikud ja propagandistid on relvarahu ettepanekuga rahulolematud ning eeldavad, et Kreml sellega ei nõustu. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul uurib Kreml Jeddah´s tehtud ettepanekuid hoolikalt ja ootab Donald Trumpi administratsioonilt täpsemaid detaile. Delfi allikad Moskvas ütlevad, et kõik sõltub sellest, kas Trump suudab Venemaale reaalset survet avaldada. Ühtlasi ei välistata, et relvarahu ettepanekule tuleb siiski positiivne vastus.