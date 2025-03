Eesti taotleb EL-i heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamise edasilükkamist

Kliimaminister Yoko Alender ütles, et Eesti toetab Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamist, kuid peab oluliseks, et uued meetmed arvestaksid iga liikmesriigi majanduslikku ja sotsiaalset reaalsust. Minister lisas, et kui direktiiv heaks kiideti, ei olnud ka sõja mõju veel tegelikult hästi teada.

„Meie eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja liikuda kliimaneutraalsuse suunas, kuid peame seda tegema tulemuslike meetmetega viisil, mis ei sea kodumajapidamisi ja ettevõtteid ebaproportsionaalselt suure surve alla, eriti tänases julgeolekuolukorras“ ütles Alender.

Minister lisas, et valitsus soovib enne süsteemi rakendamist hoonete ja transpordi sektorites praegu kehtivaid investeeringud ja toetusmeetmed veel üle vaadata, et leevendada võimalikke hinnatõuse ning tagada inimestele ja ettevõtetele piisavad alternatiivid, selleks et nii energiatõhusaid lahendusi kasutusele võtta kui ka säästlikele liikumisviisidele ligipääsu parandada.

„HKS2 rakendamine aitaks meil heidet vähendada alla 0.1%. Selle asemel peaksime investeeringuid suunama ühistranspordi arendamisele ja sellele, et suurte linnade ühistransport oleks paremini ümbritsevate valdadega ühendatud,“ lausus minister.

HKS 2 eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heidet hoonete ja maanteetranspordi sektoris, kuid selle rakendamine on osutunud keeruliseks ning sotsiaalmajanduslikult koormavaks. Direktiivi pole üle võtnud ligi pooled EL liikmesriigid, sealhulgas Eesti, kuna pole jõutud heade lahendusteni, mis oleksid väiksema halduskoormusega rakendatavad.

Tšehhi ja Poola on algatanud EL tasandil arutelu HKS 2 rakendamise edasilükkamiseks. Direktiivi muutmiseks on vajalik Euroopa Komisjoni vastav algatus, mille vastuvõtmiseks on vaja enamiku liikmesriikide toetust.

