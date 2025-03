USA esileedi Melania Trump astus võitlusesse süvavõltsitud porno vastu

Berry on üks paljudest, kes on langenud süvavõltsitud pornograafilise sisu levitamise ohvriks. Veebis laste ohutuse tagamisele pühendunud ettevõtte Thor sügisese uuringu järgi tunneb iga kaheksas USA teismeline (alla 18-aastane) isiklikult kedagi, kes on langenud süvavõltsitud porno levitamise ohvriks. Iga 17. küsitletu ütles, et on ise selliste piltide või videote tegemise ohvriks langenud. Arvestades, et USA riigikoolide klassides on keskmiselt 18 õpilast, tähendab see, et igas klassiruumis on vähemalt üks kannatanu.