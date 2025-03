Piret Hartman Eesti 200 juhi Kristina Kallase kutsumisest sotside hulka: ta on alati oodatud sotsiaaldemokraatidesse!

Eesti 200 juht Kristina Kallas tunnistas Tagatoale, et mullu päev pärast Euroopa Parlamendi valimisi sai ta telefonikõne toonaselt regionaalministrilt Piret Hartmanilt, kes kutsus teda sotside ridadesse. Kallas hindab, et tõenäoliselt oligi tegemist sotside katsega Eesti 200 järgmisest valitsusest välja puksida. „Ma arvan, et nad lootsid selle peale, et saavad uue valitsuse moodustada Reformierakonnaga kahekesi,“ ütles Kallas Tagatoale.

Hartman rääkis Delfile, et on Kallasega kaua aega tuttavad ja lausa sõbrad olnud ning on vägagi võimalik, et kutsus teda sotside ridadesse. „Kas ma olen kutsunud teda? Ma usun, et ma olen teda kutsunud, aga mis ajal ja millal?“ küsis ta. „Muidugi pole need sellised vestlused olnud, mis oleks mõeldud avalikkuse ees rääkimiseks, vaid mis on ka olnud sellised omavahelised vestlused.“