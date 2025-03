Poola president kutsus USA-d paigutama riiki tuumarelvad

Ta meenutas, et Venemaa on sarnase käigu NATO vastu juba teinud, paigutades taktikalised tuumarelvad Valgevenesse. Duda sõnul võiks Poolasse paigutada praegu Lääne-Euroopas või USA mandril asuvad tuumaraketid. „NATO piirid liikusid 1999. aastal itta ja 26 aastat hiljem peaks ida poole nihkuma ka NATO taristu,“ ütles Duda. „Ma arvan, et aeg on küps ja oleks turvalisem, kui need relvad juba siin oleksid.“