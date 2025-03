Anti Poolamets on ainus riigikaitsekomisjoni liige, kel pole NATO saladuse luba

Stoicescu sõnas, et riigikaitsekomisjoni liikmel peab NATO saladuse luba olema ning seda näeb ette seadus. „Riigikaitsekomisjoni liikmetel peavad need load olemas olema, muidu nad ei saa oma tööd päriselt teha,“ märkis ta ning lisas, et oleks ise tahtnud, et Poolamets seda taotleks. „Aga igaüks otsustab ise, kas taotleb või ei taotle. Ma ei saa kedagi kohustada taotlema või mitte taotlema seda asja. See kohustus ei tule minu poolt, vaid seadusest,“ ütles ta.