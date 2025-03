VIDEO ja BLOGI | Michal toetab julgeolekumaksu tähtajatuks muutmist. „Julgeolekuvajadused ei kao“

Rahandusminister Jürgen Ligi (Reformierakond) tõi ühismeedias välja, et julgeolekumaksu puhul ei saa rääkida enam selle tähtajalisusest. „Maksude tähtajalisus pole pärast Trumpi liitlassuhetest tagasitõmbumist enam see, millest saaksime rääkida moel, mil sai rääkida tugevate liitlassuhete eeldusel,“ sõnas Ligi ja lisas, et peab tulema leevendus väikeste tulude maksustamises ja ettevõtlusele.

Kristen Michali sõnul jääb alles ainult tavaline käibemaks ja tulumaks. „Ma arvan, et Jürgen Ligi vaade on igati õige. Ka julgeolekuvajadused ei kao väga kiiresti ära,“ sõnas ta, kuid lisas, et valitsus peab veel tähtajalisuse osas debatti omavahel pidama. „Pean Jürgeni seisukohta adekvaatseks, et käibemaks jääb kõrgemaks pikema aja vältel. Minu isiklik eelistus oleks tuua alla tulumaks,“ ütles ta.

Kaitseminister Pevkur selgitas, et Ukraina kaitsekulutused on üle 30% SKT-st, mis tähendab, et kaitsekulutuste tõstmine 5%-le on selle kõrval väike. Ta sõnas, et tutvustab valitsusele lähiajal kaitseväe valmisolekut Eestit kaitsta, mis sisaldab ka kulutuste 5%-le tõstmise plaani. „Pikaajaliselt peab kaitsekulusid tõstma märkimisväärselt,“ sõnas ta.

Loe allolevast blogist, mida pressikonverentsil veel räägiti.

