Portugali prokuratuur alustas uurimist peaministri firma suhtes

Peaprokurör Amadeu Guerra lisas, et seni olemasolevate detailide järgi pole kriminaaljuurdluse alustamiseks põhjust, kuid ennetav uurimine teeb lõplikult selgeks, kas selliseid asjaolusid leidub. Uurijad piirduvad avalike andmete kogumisega ning erinevatele asutustele tehtud järelepärimistega. „Midagi pealetükkivat selles ei ole,“ ütles Guerra.

Aasta alguses hakkas Portugali meedia uurima peaministri perele kuuluva konsulatatsioonifirma Spinumviva suhtes. Firma asutati 2021. aastal enne Montenegro poliitikasse siirdumist ning selle omanikeks on praegu tema abikaasa ja pojad. Meedia kahtluste järgi võib peaminister aga saada isiklikku kasu firma tehingutest ettevõtetega, mis täidavad ühtlasi ka riigihankeid. Parem- ja vasakäärmuslike parteide algatatud umbusaldusavaldused esialgu parlamendi toetust ei saanud.

Eelmisel nädalal teatas peaprokuratuur, et on saanud anonüümse vihje peaministri väidetava korruptsiooni kohta. Kolmapäeval algas Portugalis valitsuskriis, kuna peaministri poolt esile kutsutud usaldushääletus kukkus parlamendis läbi ning Montenegro peab tagasi astuma.

President Marcelo Rebelo de Sousa võib välja kuulutada uued valimised, mis toimuksid sel juhul tõenäoliselt maikuu keskpaigas. Kõige suurem toetus on seni olnud valitseval paremtsentristlikul valimisliidul ning opositsioonilistel sotsialistidel, mille mõlema valijaid on umbes 30%. Eelmise aasta valimistega võrreldes on oluliselt kasvanud paremäärmusliku partei Chega toetus, mida toetab praeguseks 15% kuni 20% valijaist.