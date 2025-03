Trump: relvarahust keeldumisel võivad Venemaad oodata halvad tagajärjed

Vastuseks küsimusele, kas ta on valmis Venemaa suhtes sanktsioonide abil survet avaldama, viitas Trump, et see võimalus on laual. „Rahanduslikus mõttes jah, võiksime teha Venemaa jaoks väga halbu asju, mis oleks Venemaa jaoks laastavad,“ ütles Trump. „On asju, mis ei ole rahanduslikus mõttes meeldivad.“

Trumpi sõnul vesteldi teisipäeval Saudi Araabias toimunud kohtumisel Ukrainaga ka territooriumi loovutamise küsimusest. „Rääkisime ka maast ja muudest asjadest, mis sellega koos käivad,“ ütles Trump. „Me ei hakka lihtsalt ütlema, et nüüd on vaherahu. Oleme arutanud palju detaile, kuna ei taha aega kaotada.“

Välsminister Marco Rubio ütles kolmapäeval, et USA plaanis samal päeval Venemaaga relvarahu teemal ühendust võtta. „Mis puudutab Venemaa reaktsiooni, siis see ongi praegu küsimus,“ ütles Rubio. „Kui nende vastus on jah, siis teame, et oleme teinud tegelikke edusamme ja rahuks on reaalne võimalus. Kui vastus on ei, siis oleks sellest väga kahju ja teeks nende kavatsused selgeks.“