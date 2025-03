Kaks USA-Vene kõnelustega seotud allikat ütles Reutersile, et Venemaa nõudmised on ulatuslikud ja sarnanevad varasemate Ukrainale ja USA-le tehtud ettepanekutega. Märgitakse, et samasuguseid nõudmisi on Venemaa esitanud 20 aastat. Eksperdid nimetasid nõudmisi maksimalistlikuks ja vähemasti Ukrainale ja Euroopa riikidele vastuvõetamatuks.