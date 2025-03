Venemaa ootab USA-lt üksikasju Ukraina relvarahuplaani kohta

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov vihjas ühele reporterile, et ta ruttab sündmustest ette, küsides, kas Venemaa kavatseb siduda relvarahu ettepaneku Ukraina sõja tõttu kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonide tühistamisega.

„Rubio ja Waltz ütlesid, et nad edastavad meile erinevate kanalite kaudu üksikasjalikku infot Jeddas toimunud vestluse olemuse kohta. Esiteks peame selle info kätte saama,“ ütles Peskov.

Kreml on varem olnud vastu kõigele, mis ei tähenda konflikti lõplikku lõpetamist ja ei ole nõustunud mingite järeleandmistega. Kõrgemad Moskva allikad on öelnud, et tehing peab võtma arvesse Venemaa edusamme ja käsitlema tema muresid, vahendab Reuters.

„Ma loodan, et nad ütlevad jah. Kui nad seda teevad, siis arvan, et oleme teinud suuri edusamme. Kui nad ütlevad ei, siis me kahjuks teame, mis on siin rahu takistuseks;“ ütles Rubio eile pärast kõnelusi.

USA president Donald Trump ütles, et relvarahu küsimus on nüüd Venemaa otsustada. „Ja loodetavasti saame Venemaalt relvarahu,“ ütles Trump kolmapäeval sõnavahetuses ajakirjanikega ovaalkabinetis, võõrustades Iirimaa peaministrit Micheál Martinit. Ta lisas, et kokkuleppele jõudmine „oleks 80% teest selle kohutava veresauna“ lõpetamiseni.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles Fox Newsile, et riikliku julgeoleku nõunik Mike Waltz rääkis kolmapäeval oma Vene kolleegiga.

Samuti kinnitas Leavitt, et Trumpi erisaadik Steve Witkoff suundub Moskvasse, et pidada kõnelusi Venemaa ametnikega, täpsustamata, kellega Witkoff kavatseb kohtuda, vahendab Associated Press. Varasemate teadete kohaselt plaanib ta kohtuda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada