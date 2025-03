Saksa luure ja operatsioon koodnimega „Saaremaa“: COVID-viiruse vallandas tõenäoliselt laboriõnnetus

BND hinnangul on 80-90% tõenäosus, et pandeemia taga olev koroonaviirus sai kogemata alguse Wuhani laborist.

Ajalehed teatasid, et 2024. aasta sügisel jagati hinnangut siiski USA Luure Keskagentuuriga (CIA). Jaanuaris teatas CIA, et pandeemia põhjustanud koroonaviirus on tõenäolisemalt tekkinud laboris kui loodusest pärit. Samas märkis CIA, et mõlemad stsenaariumid on endiselt usutavad.