USA haridusministeerium koondab ligi pooled oma töötajatest

Teadete kohaselt töötab USA haridusministeeriumis 4133 töötajat ja seda arvu vähendatakse 2183 töötajale. Koondamisest mõjutatud töötajatele antakse halduspuhkus alates 21. märtsist, öeldi ministeeriumi teates. Samuti ütlesid kõrged ametnikud, et nad saavad täispalka ja hüvitisi kuni 9. juunini, vahendab ABC News.

„Tänane tööjõu vähendamine peegeldab haridusministeeriumi pühendumust tõhususele, vastutusele ja selle tagamisele, et ressursid suunatakse sinna, kus need on kõige olulisemad: õpilastele, vanematele ja õpetajatele,“ ütles haridusminister Linda McMahon vahetult pärast teadete väljastamist teisipäeval.