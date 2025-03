TAGATUBA | Kuskilt andnuks varem või hiljem järele. Kristen Michali valitsusremont oli aja küsimus

„Surusime käppa, patsutasime õlale ja läksime lahku,“ meenutas üks valitsuse lõpuvestluse juures viibinu. Ei mingit draamat, kuigi avalikkuses on küllaga vastastikuseid süüdistusi loobitud. See on normaalne osa valituse lagunemisprotsessist ja tavapärase poliitika jätk – igaüks üritab maalida teist võimalikult palju ja ennast võimalikult vähe süüdi. Eriti valimiste aastal.