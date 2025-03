VAATA JA KUULA | Kõik, mida teame Michali uue valitsuse plaanidest ehk Kes küll hakkaks kärpetsaariks

Saade on podcast’i vormis leitav altpoolt.

„Aga milleks on meil ministrid?“ küsib Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant Delfi „Erisaates“, kui mõtleb ettepanekule, et riigisektori koomale tõmbamise kohti võiks asuda otsima riigisekretär. „See on ju poliitikute vastutus otsustada, mida me teeme või ei tee. Välise jõu otsimine tundub vastutusest eemale hiilimine,“ lisab ta.

Kristen Michali uue valitsuse võimalikud liikmed on viidanud, et riigisektori kärbetest ei pääse. Eesti 200 esinaine Kristina Kallas kommenteeris Vikerraadios, et ministeeriumid on juba üsna õhukeseks lihvitud. Aeg on vaadata allasutusi, sihtasutus, ameteid.

„Seal on vaja korralikku riigireformi, ümberstruktureerimist, kuni selleni välja, et mingid ametid tuleb lihtsalt kas täiesti ümber struktureerida või lihtsalt kinni panna,“ ütles Kallas.

Näiteks Keskkonnaametis töötab 600 inimest, mis on liialt palju ja vajaks koomale tõmbamist. Kust täpselt koomale tõmmata, peaks ütlema keegi väljaspool ametit.

„Ministritelt oodatakse eelkõige seda, et nad seisaks eelarveläbirääkimistel oma valdkonna eest. Ja kui nad oma valdkonna eelarvet ei suuda suurendada, võib öelda, et nad on oma tööd kehvasti teinud,“ oponeerib Delfi uuriva toimetuse juht Erik Moora Jaagantile. Ta leiab, et sellises olukorras oleks kõrvaltvaataja pilk hea. Riigisekretär ehk selleks ei sobi: tal on niigi palju tööd.

„Mingit taset, kes prioriteete jälgib, hoiab ja koordineerib, on vaja. Ta peaks olema peaministri lähistel. Ka see variant jätab suure osa tööst ministritele.“

1x 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Valikud, mida peab langetama, tekitavad kindlasti ühel hetkel pahameelt, ennustavad mõlemad poliitvaatlejad. „Riik peab loobuma päris paljude asjade tegemisest,“ märgib Moora. Klassikaline kärpimispotentsiaal on üliväike: siit-sealt ametnike koondamisest ei piisa, sest alles jäänud ametnikud ei suudaks samal hulgal teenuseid ülal hoida.