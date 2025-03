Huuthid hoiatasid, et võtavad taas sihtmärgiks Lähis-Ida veeteedel sõitvad Iisraeli laevad

Huuthide avalduses öeldi, et hoiatus kehtib Punasel merel, Adeni lahes, Bab el-Mandebi väinas ja Araabia merel. „Iga Iisraeli laev, mis üritab seda keeldu rikkuda, võetakse deklareeritud tegevuspiirkonnas sõjaliselt sihikule,“ lisasid nad.

Koheselt ei olnud märke laevade vastu suunatud rünnakutest. Iisraeli sõjavägi ei vastanud kommentaaritaotlusele, vahendab Associated Press.

Huuthid on sõja ajal korduvalt rünnanud väidetavalt Iisraeliga seotud laevu, mida nende sõnul tehti palestiinlastele solidaarsuse näitamiseks.

Mässuliste hoiatus seab taaskord ohtu olulise meretee Aasia ja Euroopa vahel ning võib peatada abisaadetised sõjapiirkondadesse. Mässulistel on ka minevikus olnud lahtine määratlus Iisraeli laeva kohta. See tähendab, et sihikule võidakse võtta ka teisi kaubalaevu.