Zelenskõi: me ei hakka kunagi tunnustama Ukraina territooriumi loovutamist

Omalt poolt kinnitas Ukraina valmisolekut 30-päevase relvarahu sõlmimiseks, kui seda hakkab täitma ka Venemaa.

„Olen korduvalt rõhutanud, et keegi meist ei usalda venelasi, oleme seda juba läbi teinud,“ ütles Zelenskõi. „Aga me ei aita kaasa narratiividele, mille järgi me ei taha sõda lõpetada. Ma suhtun sellesse väga tõsiselt ja minu jaoks on sõja lõpetamine väga tähtis. Tahan, et USA president, Euroopa ja kogu maailm oleks ühtselt valmis sundima Venemaad sõda lõpetama. Sellepärast oligi minu vastus, et oleme valmis USA pakutud 30-päevase vaikuseformaadiga nõustuma.“

Samuti väljendas president arvamust, et kui Venemaa lükkab USA esitatud relvarahu ettepaneku tagasi, reageerib USA sellele vastusammudega. „Minu arusaamine on, et võime arvestada jõuliste sammudega,“ ütles ta. „Detaile ma veel ei tea, aga jutt käib sanktsioonidest ja Ukraina tugevdamisest.“

Valimiste korraldamiseks Ukraina tema sõnul põhiseadust rikkuma ei hakka. „Kui sõda saab läbi, siis lõppeb sõjaseisukord ja pärast sõjaseisukorra lõppu toimuvad vastavalt Ukraina seadustele valimised,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi ütles, et üks asi, millega Ukraina valitsus võimalike rahukõneluste käigus leppida ei saa, on juriidiline kinnitus, et vallutatud Ukraina territoorium kuulub Venemaale. „Mitte keegi ei hakka okupeeritud alasid Venemaa omaks tunnistama,“ ütles president. „See on meie lõplik punane joon.“

USA välisminister Marco Rubio ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et kõnelustel Ukrainaga räägiti ka territoriaalsetest küsimustest. „Jah, vestlusi oli,“ vastas Rubio lühidalt ajakirjaniku selleteemalisele küsimusele. Samuti arutati tema sõnul seda, milline võiks olla rahukõneluste protsess, kui see kunagi Venemaa ja Ukraina vahel päriselt algama peaks. „Sellel konfliktil ei ole sõjalist lahendust,“ lisas Rubio.

Samuti ütles Rubio, et Venemaa vastus relvarahu ettepanekule aitab näidata nende tegelikke kavatsusi. „Kui Venemaa ütleb ei, peame oma positsiooni ja nende kavatsused ümber hindama,“ ütles Rubio.

