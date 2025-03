Gröönimaa parlamendivalimised võitis järkjärgulist iseseisvumist pooldav erakond

„Ma usun kindlalt, et me hakkame väga varsti elama elu, mis põhineb rohkem sellel, kes me oleme, meie kultuuril, meie keelel, ja hakkame tegema eeskirju, mis põhinevad meil, mitte Taanil,“ ütles peamise iseseisvusmeelse partei Naleraq kandidaat Qupanuk Olsen.

„Me ei vaja praegu iseseisvust. Meil on liiga palju asju, millega tegeleda. Ma arvan, et me peame töötama iseendaga, oma ajalooga, ja meil on vaja teha palju tervendavat tööd, enne kui me saame astuda järgmise sammu,“ ütles valitseva partei kandidaat Inge Olsvig Brandt.