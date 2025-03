Jürgen Ligi peab leidma aja NATO saladuse loa taotlemiseks. Michal: loodetavasti teeb ta oma asjad ära kuu jooksul

„Nüüd, enne vabariigi aastapäeva ja Kiievisse sõitu, meenutasin Ligile, et temal tuleb ära teha NATO saladuse luba.“ Ligi põhjendas, et see on seisnud ajapuuduse taga. Küll aga lubas ta Michalile, et võtab selle ette. „Ma loodan, et Jürgen suudab oma asjad ära teha kuu aja jooksul,“ ütleb Michal täna. See tähendab siis Ligi enda samme, aga pärast järgneb veel dokumentide menetlus, misjärel selgub, kas ta saab loa.