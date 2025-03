ERJK esimees Liisa Oviir ütles Delfile, et komisjon otsustas teha Levandile märgukirja, millega taas selgitada talle nõudeid ning vastata Levandi eelmistele küsimustele. „Seal on ikkagi nagu sarnased asjad, et tegelikult on need kohaliku omavalitsuse infokanalid, neid peetakse üleval kohaliku omavalitsuse rahastusega.“ Ta nentis, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi tuleb neid vahendeid tuleb kasutada avalikes huvides.