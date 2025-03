Põletavad põieprobleemid? Looduslikud toimeained aitavad ebamugavustunde unustada!

Tugeva toimeaine tõttu vähendab D-mannoosi kasutamine UTI korral antibiootikumide tarvitamise vajadust ja välistab resistentsete tüvede leviku organismis. D-mannoos on madala kalorisisaldusega ja sobib seepärast kasutamiseks ka diabeetikutele. Lisaks ei ole täheldatud D-mannoosi kasutamisel kõrvalmõjusid, mistõttu on see ohutu ka pikaajalisel manustamisel.

D-mannoosi rolli kuseteede tervise hoidmisel kinnitavad mitmed in vivo ja in vitro uuringud. D-mannoosi manustamine on ohutu ja põhjendatud antibiootikumide manustamise ajal ning pärast seda ägeda UTI korral. Lisaks vähendab selle monosahhariidi tarbimine 4–6 nädala jooksul oluliselt korduvate infektsioonide riski.

Pärast D-mannoosi suukaudset manustamist eritub vähemalt 90% annusest uriini. Seal seondub see E. coli bakterite 1. tüüpi fimbriatega ning takistab neil kuseteede limaskestale kinnitumast. See märgib nakkuse ennetamise võtmehetke. Seondumata E. coli bakteril kaob infektsiooni tekitamise võime ja bakter uhutakse loomulikul teel kehast välja.

Urotrakti infektsioonid (UTId) on ühed sagedamini esinevad bakteriaalsed infektsioonid, mille suhtes naised on anatoomiliste iseärasuste tõttu meestest vastuvõtlikumad. Enamjaolt on „kurjajuureks“ Escherichia coli bakter, mis kuseteedesse sattudes võib põhjustada infektsiooni nii ureetras (uretriit), põies (tsüstiit) kui ka neerudes (püelonefriit).

Kui D-mannoos toimeainena on suunatud E. coli bakterite 1. tüüpi fimbriate vastu, et need kahjutuks teha, siis PAC seevastu on suunatud sama bakteri P-tüüpi fimbriate vastu. Pärast PAC-i uriini eritumist seondub see P-tüüpi fimbriatega ja takistab edukalt E. coli bakteril kuseteede limaskestale kinnituda.

Jõhvikaekstraktil on tõestatud põletikuvastane ja desinfitseeriv toime. Tegemist on loodusliku alternatiiviga kuseteede probleemide lahendamisele ning sarnaselt D-mannoosiga on tegu ilma kõrvalmõjudeta ainega, mida on võimalik hõlpsalt kasutada pikaajaliselt. Inkontinentsiga patsientidel aeglustab PAC eritunud uriini lagunemist ja hoiab seega ära soovimatute lõhnade tekke.

Kõrge efektiivsusega koosmõju

D-mannoos ja jõhvikaekstrakt omavad mõju ka eraldi, kuid nende kokkupanekul tekib tugev sünergiaefekt, mis suudab veelgi efektiivsemalt urotrakti infektsioone ennetada ning nende vastu võidelda.

Kahe koostisosa tõhus ja ohutu koosmõju on tõestatud mitmete kliiniliste uuringutega. Näiteks on tõestatud D-mannoosi ohutu ja tõhus toime akuutsete ning taastekkivate UTI-de korral. Ühes uuringus leiti (Porru, 2014), et võrdluses antibiootikumide tarvitajatega esines D-mannoosi kasutajatel 50% vähem valu, 43% võrra vähenes põletiku esinemise sagedus ning 34% vähenes vajadus urineerida akuutse infektsiooni korral. Samas uuringus leiti, et võrreldes antibiootikumiraviga kulus D-mannoosi kasutamisel neli korda kauem aega korduva urotrakti infektsiooni tekkimiseni.

Jõhvikaekstrakti olulist rolli kuseteede tervise hoidmisel kinnitavad sarnaselt D-mannoosiga mitmed in vivo ja in vitro uuringud. Samuti on kinnitatud jõhvikaekstrakti tõhus toime antibiootikumresistentsete E. coli tüvede vastu.

Lahenduse leiab apteegiletilt

Seega kuigi kasu on nende toimeainete tarbimisest ka eraldiseisvalt, omavad need eriti tervendavat mõju just koos manustades. Selleks on apteekides müügil toidulisand Walmark D-Mannose by Urinal, kus sisalduvad koostisosadena mõlemad toimeained.

Unusta põletavad probleemid ja ebamugavustunne loodusliku ning teaduslikult tõestatud lahenduse abil!

Lisainfot kõnealuse toidulisandi kohta leiab Urinali kodulehelt.